محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:
تضامنت الفنانة منى زكي مع حملة لا للعنصرية، في ظل الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية والتي أدت لخروج الناس للشوارع، بعد مقتل أحد المواطنين من ذوي البشرة السمراء، على يد أحد رجال الشرطة الأمريكية.
ونشرت الفنان منى زكي صورة مكتوب عليها: "كل إنسان له حقوق".
وعلقت: "آمل في يوم أن نعيش في عالم نتعامل فيه جميعنا كبشر، دون تميز بسبب اللون أو الدين أو التاريخ أو الحضارة".
وأطلق النشطاء أمس هاشتاج blackout Tuesday، وشارك فيه ما يزيد من 3 ملايين شخص حول العالم، كما أطلقوا هاشتاج black livesmatter، والذي شارك فيه حوالي 13 مليون شخص حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر منى زكي تنضم لحملة "لا للعنصرية": "كل إنسان له حقوق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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