بعد زفافهما.. زوج شقيقة محمد رمضان يوجه رسالة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: حرص حسام حامد، زوج "إيمان"، شقيقة الفنان محمد رمضان، على توجيه رسالة لها بعد احتفالهما بحفل زفافهما. شارك "حسام"، متابعيه عبر حسابه بـ"إنستجرام"، صورة له رفقة العروس، وعلق قائلاً: "اللهم أرزقنا الخير والذرية الصالحة، الحمد لله". واحتفل الفنان محمد رمضان، في جو عائلي، بزفاف شقيقته "إيمان"، على "حسام حامد"، في إحدى الفيلات على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد.​

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