ابنة رجاء الجداوي توضح حالتها الصحية بعد نقلها للعناية المركزة

نفت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي ما تردد من أخبار حول فقدان والدتها الوعي أثناء احتجازها داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

وكتبت أميرة تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" قالت فيها: ماما في الرعاية المركزة ولكن الحمد لله لم تفقد الوعي، وربنا

يحفظها وادعوا لها بالشفاء.

وكانت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، قالت فى وقت سابق إن والدتها تعانى من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها الحجر الصحى بالإسماعيلية، مشيرة إلى أن تستمر مشكلتها الصحية حتى

Advertisements

الآن فى درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذى يتكرر باستمرار.

وأظهرت نتيجة أول تحاليل معملية الخاصة برجاء الجداوى، إيجابية فيروس كورونا (كوفيد-19)، وهى أول تحليل يتم للفنانة الكبيرة منذ دخولها الحجر الصحى بالإسماعيلية.

وأجري اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، مؤخرًا اتصالًا هاتفيًا، بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، خلال تواجدها بالحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية للاطمئنان عليها.