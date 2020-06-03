نفت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي ما تردد من أخبار حول فقدان والدتها الوعي أثناء احتجازها داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.
وكتبت أميرة تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" قالت فيها: ماما في الرعاية المركزة ولكن الحمد لله لم تفقد الوعي، وربنايحفظها وادعوا لها بالشفاء.
وكانت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، قالت فى وقت سابق إن والدتها تعانى من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها الحجر الصحى بالإسماعيلية، مشيرة إلى أن تستمر مشكلتها الصحية حتى
وأظهرت نتيجة أول تحاليل معملية الخاصة برجاء الجداوى، إيجابية فيروس كورونا (كوفيد-19)، وهى أول تحليل يتم للفنانة الكبيرة منذ دخولها الحجر الصحى بالإسماعيلية.
وأجري اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، مؤخرًا اتصالًا هاتفيًا، بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، خلال تواجدها بالحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية للاطمئنان عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة رجاء الجداوي توضح حالتها الصحية بعد نقلها للعناية المركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.