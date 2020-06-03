ًصور.. أميتاب باتشان يحتفل بعيد زواجه على طريقته الخاصة

نشر النجم العالمي أميتاب باتشان بعض الصور من حفل زفافه، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
واحتفل اميتاب بعيد زواجه من
يذكر أن فيلم زنجير، وهو من تأليف سليم خان، وإخراج براكاش ميهرا، وبطولة كل من أميتاب باتشان، جايا باتشان، بران، أوم براكاش، أجيت خان، بيندو، افتخار، كيشو موكرجي، راندهير.
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