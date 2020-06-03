ًصور.. أميتاب باتشان يحتفل بعيد زواجه على طريقته الخاصة

نشر النجم العالمي أميتاب باتشان بعض الصور من حفل زفافه، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

واحتفل اميتاب بعيد زواجه من

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النجمة العالمية، قائلًا: لقد قررنا أنه إذا نجح فيلم زنجير سنذهب إلى لندن ، مع عدد قليل من الأصدقاء ، للاحتفال للمرة الأولى .. وسألني والدي مع من تذهب؟ عندما قلت له من قال ستتزوجها ثم تذهب .. وإلا لا تذهب.

يذكر أن فيلم زنجير، وهو من تأليف سليم خان، وإخراج براكاش ميهرا، وبطولة كل من أميتاب باتشان، جايا باتشان، بران، أوم براكاش، أجيت خان، بيندو، افتخار، كيشو موكرجي، راندهير.