الصحة تعلن حالة الفنانة رجاء الجدوي داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية

أكد الدكتور سعيد السقعان، مدير الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، حدوث مضاعفات للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة تتطلب وضعها على جهاز تنفسي لا تداخلى وهى المرحلة التي تسبق الجهاز التنفسى، معلقا: حالة الفنانة غير مستقرة.

وأضاف مدير الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر"، أن هناك فريقا طبيا

متخصصا في الرعاية واستشاريين من القلب يناظرون الحالة، فضلا عن وجود لجنة علمية تمر على جميع مستشفيات العزل تفقدت جميع الحالات في المستشفى ومنها الفنانة رجاء الجداوي.

وكانت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، قالت فى وقت سابق إن والدتها تعانى من ارتفاع درجة

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حرارتها منذ دخولها الحجر الصحى بالإسماعيلية، مشيرة إلى أن تستمر مشكلتها الصحية حتى الآن فى درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذى يتكرر باستمرار.

وكانت نتيجة أول تحاليل معملية الخاصة برجاء الجداوى، ظهرت إيجابية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وهى أول تحليل يتم للفنانة الكبيرة منذ دخلوها الحجر الصحى بالإسماعيلية.

كان اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قد أجرى مؤخرًا اتصالًا هاتفيًا، بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، خلال تواجدها بالحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية للاطمئنان عليها.