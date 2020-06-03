كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من ابنة رجاء الجداوي على خبر فقدان والدتها الوعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن فقدان رجاء الجداوي الوعى، نتيجة تدهور حالتها الصحية، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذى انتشر في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وكتبت أميرة مختار ابنة رجاء الجداوي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": ماما في الرعاية المركزة .. ولكن الحمد لله ..لم تفقد الوعى ..وربنا يحفظها وادعوا لها بالشفاء".

كانت أنباء أثيرت عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي، الوعي داخل مستشفى أبو خليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية، التي تتلقى فيها العلاج بعد إصابتها بفيروس "كورونا".

وفقدت الفنانة الوعي عقب تدهور حالتها الصحية بعد دخولها العناية المركزة، فجر أمس.

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وصرح الدكتور سعيد السقعان مدير الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، منذ ساعات قليلة بأن حالة رجاء الجداوى حرجة بعد حدوث مضاعفات صحية لها.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر"، المضاعفات متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وهو ما يتطلب وضعها على جهاز تنفسي لا تداخلى وهى المرحلة التي تسبق الجهاز التنفسي.

وأشار إلى أن هناك فريقًا طبيًا متخصصًا في الرعاية واستشاريين من القلب يناظرون الحالة، فضلا عن وجود لجنة علمية تمر على جميع مستشفيات العزل تفقدت جميع الحالات في المستشفى ومنها الفنانة رجاء الجداوي.