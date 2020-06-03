كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عبير صبري الأولى تليها جومانا مراد في استفتاء "الخليج 365" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوقت الفنانة عبير صبرى على الفنانة جومانا مراد في استفتاء "الخليج 365 الفني" في قائمة أفضل ممثلة دور ثان في رمضان 2020، اليوم الموافق الأربعاء 3 يونيو.

وجاءت عبير صبرى في المركز الأول، حيث حصدت 151435 صوت بنسبة مايعادل 38,57%، ثم يليها في المركز الثانى جومانا مراد

ولا يزال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828



يذكر أن عبير صبرى خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.