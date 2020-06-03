احمد السقا يعزل نفسه 14 يوم وينتظر نتيجة تحليل الكورونا

حالة من القلق الشديد يعيشها الفنان أحمد السقا وزوجته المذيعة مها الصغير وذلك بعد أن أعلنت المذعية دينا حويدق إصابتها بفيروس كورونا، وهي شريكة مها الصغير في تقديم برنامجها، وتسأل الكثيرين عن الحالة الصحية لمها الصغير خلال الأيام الماضية .

وأكد بعض المقربون منهم ان أحمد السقا وزوجته مها الصصغير قد دخولوا في مرحلة العزل المنزل بعد ان قاموا بإجراء الكشف الطبي عليهم وينتظروا خلال الفترة الحالية ظهور نتيجة التحاليل النهائية .

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يشار إيل أن مجموعة قنوات سي بي سي قد اصيب بها الكثيرين بفيروس كورونا ومن بينهم ريهام السهلي وأيه عبدالرحمن كما أصيب أيضا عدد من المذيعين من بينهم كريم رمزي والهام نمر وداليا أبو عمر وعمرو صلاح ومآثر المرصفي.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا قد خاض الموسم الرمضاني الماضي ببرنامج أغلب السقا الذي قدمه مع الإعلامية رزان مغربي والذي تم توجيه عائده لأعمال الخير بعدد من المؤسسات الخيرية بمصر، كما ظهر كضيف شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل الأختيار وقدم شخصية أحد ضباط التحقيق الذين قاموا بالتحقيق مع الإرهابي هشام عشماي الذي قدم دوره أحمد العوضي.

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