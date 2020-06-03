وصلة رقص لاليسا بالكمامة تشعل السوشال ميديا

شاركت الفنانة اللبنانية اليسا جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع الفيديو والصور إنستقرام بمقطع مصور لها من داخل بروفات حفلها الغنائي الجديد الذي ستحية قريبا. وظهرت إليسا في المقطع المصور وهي تقدم وصلة رقص علي أحد أغانيها داخل الاستديو وكانت ترتدي الكمامة حفاظا منها علي التزامها بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وعلقت إليسا علي المقطع الذي نشرته وقالت "اخيرااا رجعت للغنا، الموسيقي هي الحياة".

جمهور ومحبي أليسا تفاعلوا مع المقطع بشكل كبير وأعربوا عن سعادتهم البالغة بعودة الغناء مرة أخري". كما علق الكثيرين علي تعليقها علي المقطع واكدوا لها أن الغناء والموسيقي هما حياتها فكيف أعلنت من قبل عن ابتعادها عن الوسط الفني وأن ألبومها الذي طرحت سيكون أخر ألبوم لها .

يشار إلي ان المطربة أليسا قد طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان قهوة الماضي من كلمات سهام شعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وحققت من خلالها نجاحا كبيرا حققت ما يقرب من 2 مليون مشاهده علي قناة روتانا للصوتيات المرئيات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

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