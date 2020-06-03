وفاة فنان مصري شهير وأحد ابطال فيلم شمس الزناتي

توفي منذ ساعات قليلة الفنان الكبير علي عبدالرحيم عن عمر يناهز59 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض أستمر لفترة ليست بالكبيرة، وكان سبب الوفاة هو ارتفاع حاد في الضغط، ولم يحدد حتي الان موعد لتشيع جثمانه .

ويعتبر علي عبدالرحيم من أشهر نجوم الفن من أصحاب البشرة السمراء الذي قدم الكثير والكثير من الاعمال الفنية المميزة من أهمها فيلم شمس الزناتي مع الفنان عادل إمام ومسلسل الرحايا مع الفنان نور الشريف وفرقة ناجي عطالله مع عادل إمام أيضا وتلك الليلة مع الفنان حسين فهمي وشارك في الجز الأول من مسلسل الجماعة كما شارك في المسلسل التاريخي سقوط الخلافة .

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وكان علي عبدالرحيم أعلن خلال الفترات الماضية أن سبب ابتعاده عن الأعمال الفنية كان بسبب اصابته بجلطة دماغية أجبرته علي الجلوس في المنزل لفترات طويلة ولكنه عاد مجددا وقدم مسلسل يانا يا جدو مع الفنان أحمد بدير والمخرج عادل الأعصر، وكان متماثل للشفاء.

وتخرج الفنان علي عبدالرحيم من معهد الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج وقدم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التي مازالت عالقة في أذهان محبيه ومن المقرر أن تعلن نقابة المهن التمثيلية خلال الساعات القليلة المقبلة عن موعد تشييع جثمانه .