أشرف زكى يحذر الفنانين المسيئين لزملائهم بالشطب من المهن التمثيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية ، أى فنان يسئ لزملائه، سواء من خلال وسائل التواصل الإجتماعى، أو عبر أى منبر من المنابر الإعلامية، سيتم شطبه من عضوية النقابة، فورا ودون تحقيق.
وقال الدكتور أشرف زكى فى تصريحات صحفية، إنه لطالما النقابة تدافع بقوة عن أعضائها، وتدعم مواقفهم، فإن على الفنانين، ألا ينساقوا وراء اثارة الفتن، ومهاجمة زملائهم.
كان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، قد كشف أسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحاً أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة، وكان هناك تكريم له.
وأوضح خلال تصريحات إعلامية أن وفاة الفنان حسن حسنى حدثت قبل الفجر بقليل ونعتاد أن الدفن قبل صلاة الظهر، والأسرة قررت أن يكون الدفن بسرعة بسبب الظروف وكان الساعة العاشرة صباحا، والمساحة من الفجر عن العاشرة صباحاً كانت غير كافية، مردفا: "الفنانون لم يغيبوا ومحدش وصى علينا، إحنا أدرى بمشاعرنا تجاه كبيرنا الخال الكبير حسن حسنى".
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