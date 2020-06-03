شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يحذر الفنانين المسيئين لزملائهم بالشطب من المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية ، أى فنان يسئ لزملائه، سواء من خلال وسائل التواصل الإجتماعى، أو عبر أى منبر من المنابر الإعلامية، سيتم شطبه من عضوية النقابة، فورا ودون تحقيق.

وقال الدكتور أشرف زكى فى تصريحات صحفية، إنه لطالما النقابة تدافع بقوة عن أعضائها، وتدعم مواقفهم، فإن على الفنانين، ألا ينساقوا وراء اثارة الفتن، ومهاجمة زملائهم.