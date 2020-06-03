فن ومشاهير

أشرف زكى يحذر الفنانين المسيئين لزملائهم بالشطب من المهن التمثيلية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يحذر الفنانين المسيئين لزملائهم بالشطب من المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية ، أى  فنان يسئ لزملائه، سواء من خلال وسائل التواصل الإجتماعى، أو عبر أى منبر من المنابر الإعلامية، سيتم شطبه من عضوية النقابة، فورا ودون تحقيق.

 

وقال الدكتور أشرف زكى فى تصريحات صحفية، إنه لطالما النقابة تدافع بقوة عن أعضائها، وتدعم مواقفهم، فإن على الفنانين، ألا ينساقوا وراء اثارة الفتن، ومهاجمة زملائهم.

 

كان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، قد كشف أسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحاً أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة، وكان هناك تكريم له.

Advertisements

وأوضح خلال تصريحات إعلامية أن وفاة الفنان حسن حسنى حدثت قبل الفجر بقليل ونعتاد أن الدفن قبل صلاة الظهر، والأسرة قررت أن يكون الدفن بسرعة بسبب الظروف وكان الساعة العاشرة صباحا، والمساحة من الفجر عن العاشرة صباحاً كانت غير كافية، مردفا: "الفنانون لم يغيبوا ومحدش وصى علينا، إحنا أدرى بمشاعرنا تجاه كبيرنا الخال الكبير حسن حسنى".

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أشرف زكى يحذر الفنانين المسيئين لزملائهم بالشطب من المهن التمثيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا