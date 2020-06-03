إصابة الإعلامي كريم رمزي بفيروس «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الإعلامي الرياضي كريم رمزي، مقدم البرامج بقناة “أون تايم سبورت” ومدير تحرير موقع “يلا كورة”، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كريم رمزي كتب، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “كورونا ايجابي .. الحمدلله.. دعواتكم”، وقد تلقى الإعلامي الكثير من التعليقات من متابعيه، والذين تمنوا له الشفاء العاجل.

وكانت الإعلامية المصرية دينا حويدق، المشاركة في تقديم برنامج “اتس شو تايم” المذاع على قناة سي بي سي، قد أعلنت أيضا إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد.

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دينا حويدق، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “شباب، لقد أجريت اختبار فيروس كورونا، واكتشفت أن النتيجة إيجابية.. برجاء اختبروا أنفسكم إذا كنتم تعاملتم معي خلال الأسبوع الماضي”.

وكان مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير، قد أعلن مؤخرا عن إصابة الإعلامية المصرية ريهام السهلي، مقدمة برنامج “المواجهة”، والمذاع عبر فضائية “إكستر نيوز” بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لزميلتيها آية عبدالرحمن، وإلهام نمر.

قال عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “الأصدقاء، ريهام السهلي وأيه عبدالرحمن والإعلامية إلهام نمر مقدمي البرامج بقناة إكسترا نيوز، ألف سلامة عليكم وبإذن الله تقوموا بالسلامة من هذا الفيروس اللعين وربنا يحافظ علينا جميعا وعلى بلدنا”.