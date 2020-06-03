المخرج محمد فاضل يعلن إصابة شقيقته ونجلها بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المخرج المصري محمد فاضل، عن إصابة أحد أفراد عائلته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “للأسف الكورونا وصلت إلى بيتي شقيقتي الصغرى وابنها لا أكتب هذا بأي هدف إلا إثبات أن كلامي في هذا الموضوع عن معرفة وليس من فيسبوك، وطبعًا لن أقول أي شيء ولكننى كمحب للوطن حزين جدًا لما عرفته وصادفته”.

يذكر أن المخرج محمد فاضل، متزوج من الفنانة فردوس عبدالحميد، وكان آخر أعماله عام ٢٠١٢ حيث قدم مسلسل “ربيع غضب” ومن أشهر أعماله الفنية مسلسلات “العائلة” و”سكة الهلالي” و”لدواعي أمنية” و”أبوالعلا”.

وتم تكريم المخرج محمد فاضل، علي هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية، في دورته الماضية بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وعلق على تكريمه قائلًا: “بحمد ربنا إن الواحد لحق وشاف تكريمه بنفسه، ولقاؤنا اليوم هو تكريم آخر وجعل الدرع الذى حصلت عليه حيا وله قيمة ومعنى”.