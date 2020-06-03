هالزي تداوي مصابي مظاهرات كاليفورنيا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

انضمت النجمة والمطربة الأمريكية هالزي، لقائمة المشاهير والنجوم المنددين بإعمال العنف التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب مقتل جورج فلويد، الشاب صاحب الأصول الأفريقية، على يد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

النجمة العالمية ظهرت في الخطوط الأمامية للاحتجاجات في سانتا مونيا كاليفورنيا، وهي تقوم بتضميد جراح المصابين من المواجهات مع الشرطة الأمريكية، وتقدم المساعدات للمتظاهرين الذين أصيبوا خلال المواجهات.

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وبجسب رواية الكثير من المتظاهرين، فإن النجمة العالمية هالزي، قررت مساعدة المتظاهرين بتوفير الأدوات الطبية الأساسية لمعالجة الجروح، وقامت بتوزيع الكحول والمطهرات والشاش لنزيف الإصابات على المتظاهرين خلال الساعات الأخيرة.

وهلى جانب أخر، انضمت النجمة العالمية Adele، للاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، ونشرت صورة للشاب الأمريكي صاحب الأصول الأفريقية جورج فلويد، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، لتندد بحالات العنف التي تمارسها الشرطة الأمريكية اتجاه أصحاب البشرة السمراء.

وكتبت أديل قائلة : أرسل مقتل جورج فلويد رسالة للعالم، بأن هناك عددا لا يحصى من المتضررين من تلك الأفعال العنيفة، وتستمر الاحتجاجات والمظاهرات في جميع أنحاء العالم من أجل طلب واحد فقط، من المهم ألا نتعرض للإحباط والتلاعب في الوقت الحالي، فهذه هي العنصرية المنهجية من عنف الشرطة، ولا يتعلق هذا الأمر بأمريكا فقط، ولكن بل بالعنصرية في كل مكان.