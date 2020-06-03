محمود ياسين.. أنقذته شادية وضربته نجوى إبراهيم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يحتفل الفنان المصري محمود ياسين في شهر يونيو بعيد ميلاده الـ 79، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي وجهت له زوجته الفنانة شهيرة وأولاده التهاني الحارة.

محمود ياسين هو واحد من جانات السينما في فترة السبعينات، ولد في عام 1941، قدم عدد من الأدوار الهامة والناجحة، والتي شارك بها كبار النجوم، ومنهم الفنانة شادية وفاتن حمامة وسعاد حسني.

قص محمود من قبل موقف حدث له مع المخرج الراحل يوسف شاهين، حيث قال إنه كان يتمنى أن يعمل معه، وبالفعل تعاقد على بطولة فيلم «الاختيار» أمام النجمة سعاد حسني.

فتي الشاشة قال إنه فوجئ بعدما نشرت عدد من الأخبار عن تعاقده على فيلم «نحن لا نزرع الشوك»، مع الفنانة شادية، بقدوم شاهين إليه وهو غاضب، وطلب منه أن يوافق على بند جديد في العقد يطلب منه التفرغ التام للعمل، ووافق محمود ياسين، واعتذر عن فيلم «نحن لا نزرع الشوك».

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وكانت صدمة كبيرة عندما فوجئ ياسين بتخلي يوسف شاهين عنه والتعاقد مع الفنان عزت العلايلي بدلًا منه، وعبر عن ذلك بقوله: «كدت أضرب شاهين لأنه أضاع مني العملين».

ولكن جاءت شادية وصممت على تقديم محمود ياسين للدور أمامها، وكانت إنطلاقة فنية قوية وناجحة له.

الفنانة شهيرة تحدثت أيضا عن هذا الموقف، وقالت إنها لن تنسى ما فعلته شادية، حيث حصل وقتها على 17 جنيهًا، وقام بتفصيل 3 بدل.

كما تعرض الفنان محمود ياسين لموقف آخر مع الفنانة نجوى إبراهيم أثناء تصوير فيلم «العذاب فوق شفاه تبتسم»، حيث عرف عن نجوى أنها ترفض مشاهد القبلات، ولا تقبلها.

وقتها طلب منه المخرج حسن الإمام أن يقترب منها في أحد المشاهد، وعندما قام بذلك ضربته نجوى إبراهيم بمرفقها في معدته فصرخ من الوجع.