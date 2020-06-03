الفنان الكويتي نبيل شعيل بالجلباب المصري في صورة نادرة من مراهقته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان الكويتي نبيل شعيل جمهوره بصورة نادرة من فترة مراهقته، خلال تواجده في مصر.

الفنان الكويتي ظهر في الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهو يرتدي جلباب مصري بسيط.

شعيل أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “إلي لبس بجامة (محلات حلاوه مصر) لا يطلع اليوم موقع وتاريخ الصوره النزهة 1976#نبيل_شعيل #الكويت”.

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وكان الفنان الكويتي نبيل شعيل قد عبر مؤخرا عن شعوره بحالة ملل شديدة بسبب قواعد الحجر المنزلي، التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وعما سيفعله بعد انتهاء فترة الحجر، قال، في مقطع فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه سيخرج إلى الشارع ولن يعود إلى المنزل لمدة شهر.

الفنان الكويتي أضاف مازحا، خلال المقطع، أنه سيأخذ ملابسه عبر الباب من دون الدخول إلى المنزل، وسينام في السيارة.

يذكر أن الفنان الكويتي نبيل شعيل كان قد طرح في شهر يوليو الماضي ميني ألبوم يحمل عنوان “أفارق” يتضمن ثلاث أعمال غنائية، تعاون فيها مع نخبة من الشعراء في السعودية والوطن العربي ومن أبرزهم الشاعرالأمير بدربن عبد المحسن بأغنية “أفارق” ثم الشاعرالغنائي الأميرعبد الله بن سعد بن عبد العزيز في أغنية “عزة النفس” والشاعر الغنائي أحمد الصانع في أغنية “نعم ممكن” .

وقام بتوزيع الألحان كلا من: الفنان عصام كمال في أغنية “أفارق” والملحن أدهم القفاري في أغنية “عزة النفس” ومع الملحن الفنان المتجدد فايزالسعيد في أغنية “نعم ممكن”.