كانت مصابة بالزهايمر.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة عفاف شاكر أخت شادية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف كمال زاده، المدير المالي لمهرجان الجونة، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة أخت جدته، الفنانة عفاف شاكر، وهي أخت الفنانة شادية أيضا.

زاده، قال في تسجيل صوتي لبرنامج The Insider بالعربي، إن أخت جدته عفاف شاكر، كانت تعاني من الزهايمر، وأنها دخلت المستشفى قبل ساعة واحدة من وفاتها.

وأضاف: “طنط عفاف إتوفت بعد دخولها المستشفى بساعة، وهي كان عندها بوادر زهايمر زي شوشو الله يرحمها، وهي أخت شادية لزم وهي أخت جدتي، والدفن تم في أمريكا في لوس أنجلوس كاليفورنيا”.

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وكان كمال زادة قد أعلن عن وفاة الفنانة عفاف شاكر، حيث كتب على حسابه بموقع “فيس بوك”: “انتقلت الى رحمة الله الفنانة عفاف شاكر أخت الفنانة شادية وأخت جدتي و خالة أبويا”، حيث تم دفن جثمان الراحلة في مقابر المركز الإسلامي بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بجوار حفيدتها سارة.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة من آخر ظهور للفنانة المصرية الراحلة عفاف شاكر، الأخت الغير شقيقة للنجمة الراحلة شادية، وذلك قبل وفاتها صباح الأحد 31 مايو، بالولايات المتحدة الأمريكية.

أكثر ما لفت أنتباه النشطاء في الصورة هي الضحكة القوية للراحلة، وعقد ورود من الألوان المبهجة كانت تزين به رقبتها، الأمر الذي يعكس الروح الجميلة التي كانت تتمتع به الفنانة المصرية المعتزلة لآخر أيام حياتها.