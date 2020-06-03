كريم عفيفي يحتفل بعيد ميلاد ابنه الأكبر.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري كريم عفيفي بعيد ميلاد ابنه الأكبر “آسر”، والذي أتم عامه الرابع.

الفنان المصري أحضر لابنه قالب تورتة مميز، وشارك جمهوره بصورة من الحفل، ظهر فيها وهو يحمل ابنه وأمامهما تورتة الحفل.

كريم وجه تهنئة خاصة لابنه، حيث كتب: “كل سنة وانت طيب يا أحلى حاجة فى الدنيا.. كل سنة وانت ابنى وصاحبى واخويا”.

الفنان المصري أضاف، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “كل سنة وانت معايا وجمبى وفى حضنى يا اسر بك ربنا يخليك ليا ولماما ولحمزة”.

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يذكر أن الفنان المصري كريم عفيفي كان قد احتفل بزفافه في شهر أغسطس عام 2015، وقد حضر زفافه الفنان أشرف عبدالباقي الذي شهد على عقد القران، بالإضافة إلى عدد كبير من زملائه من نجوم «مسرح مصر».

ورزق كريم بابنه الأول “آسر” عام 2016، وأعلن هذا الخبر السعيد لجمهوره بأن نشر صورة ليده وهي تحتضن يد طفله، مما كشف عن أنه رزق بمولوده الأول، فانهال عليه جمهوره بتعليقات المباركة والتهنئة.

ورزق بمولوده الثاني في شهر يناير الماضي، ونشر صورة له، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ظهر فيها أمام غرفة مولوده الجديد في المستشفى، والتي كتب عليها اسمه، وهو اسم “حمزة”.

الفنان المصري أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى”.