ساعة يد ياسمين صبري تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها داخل سيارتها، ولم يظهر من إطلالتها سوى ساعتها الثمينة.

الساعة التي ارتدتها ياسمين من دار Audemars Piguet للمجوهرات والساعات، وهي من ضمن مجموعة Legacy ويبلغ سعرها 29 ألفاً و400 دولاراً.

ساعة ياسمين صبري مصنوعة من الاستانلستيل المقاوم للصدأ، كما أنها مرصعة بالماس والذهب الأبيض.

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يذكر أن ياسمين صبري تواصل قضاء شهر العسل، وفي الوقت الذي منعتها فيه كورونا من السفر إلى الخارج، تحاول الفنانة تعويض ذلك بالتنقل بين محافظات مصر.

فبعد أيام قليلة قضتها في الإسكندرية، اختارت عروس الوسط الفني مدينة الجونة، حيث الطبيعة الخلابة والهواء الطلق، والبحر، وسافرت برفقة زوجها، رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، حيث قرر العروسان الهروب من ضغط العاصمة وأخبار أزمة كورونا، للاستمتاع بأجازة ساحلية ممتعة في الجونة.

ياسمين وأبوهشيمة كانا حريصان على مشاركة محبيهما بصور لهما من الجونة، ظهرت فيها الفنانة المصرية بفستان أصفر أنيق، بينما بدا العريس مرتدياً قميصاً وردياً لافتاً، حيث تمنى لهما متابعوهما حياة زوجية سعيدة مليئة بالحب الدائم.

ياسمين صبري احتفلت أبريل الماضي بعقد قرانها على رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة فى أجواء عائلية بسيطة، بحضور أفراد الأسرتين فقط، نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة للحدمن انتشار فيروس “كورونا ” المستجد، وهو الزوج الثاني في حياة الفنانة التي سبق لها الزواج من طبيب مصري.

من ناحية أخرى، شاركت ياسمين صبري في مارثون دراما رمضان ببطولة مسلسل «فرصة ثانية» أمام أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل.