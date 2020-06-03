موقف غريب تعرض له صلاح عبدالله في أول زيارة له بالكويت

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد الفنان المصري صلاح عبدالله، موقفًا حدث له في أول زيارة له بالكويت، وكيف تعرض له أحد الأشخاص والمساعدة التي تلقاها من كويتيين ورد فعلهم مع مواطنهم.

صلاح عبدالله، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “توتير”: “حدثَ بالفعل في الكويت أول مرة زرت الشقيقة كانت ((عام١٩٨٧م))وفي ريسبشن الأوتيل اللي هتقيم فيه الفرقة المسرحية جاء حظي أمام كويتي*وِحش* قلتله رجلك في وشي حضرتك ما يصحش قاللي عادي قلتله مش عادي عندنا وإنت عارف وهنا بدأ التراشق اللفظي وهب صارخاً أنا ممكن أرحلك أنت واللي معاك حالاً”.

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وأضاف: “ظل يرددها وكاد أن يحدث اشتباك عنيف مع أعضاء الفرقة حتى ظهر فجأة أكثر من٢٠كويتي*حِلوين* أقسم بالله بهدلوه وأجبروه على الاعتذار ومنعوه من دخول الأوتيل طوال فترة إقامتنا”.

وتأتي هذه التغريدة بالتزامن مع قيام إحدى الناشطات بالهجوم على المصريين ورد أغلب الكويتيين على ذلك بأنه تصرف شخصي لا يمثلها، وتعرضت للهجوم من قبل عدد كبير منهم.

يذكر أن صلاح عبدالله، شارك في دراما رمضان المنقضي بمسلسل” اتنين في الصندوق”، وشارك فى بطولته أوس أوس وحمدي الميرغني، وعدد من الفنانين، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.