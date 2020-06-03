كريسي تيجن تكشف عن خضوعها لعملية جراحية: سأقوم باستئصال الثدي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الممثلة والموديل الأمريكية كريسي تيجن البالغة من العمر 34 عامًا، أنها ستخضع لعملية جراحية، وذلك في “بوست شاركته متابعيها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي Instagram.

قالت “مرحبا مرحبا! قمت بنشر إجراء اختبار كورونا على تويتر، حيث إنني سأخضع لعملية جراحية قريبًا. الكثير من الناس فضوليين، لذا سأقولها هنا: أنا سأقوم باستئصال ثديي”.

وأضافت “لقد كان رائع بالنسبة لي لسنوات عديدة ولكنني تجاوزت ذلك. أود أن أكون قادرة على ارتداء ثوب مقاسي ، مستلقية على بطني براحة خالصة! لذا لا تقلقوا علي! الامور جيدة. لا يزال لدي أثداء ، سيكون مجرد دهون نقية”.

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بعد مشاركة صورة قديمة مع متابعيها على إنستجرام البالغ عددهم 29.8 مليون، أعلنت العارضة ، 34 عامًا ، أنها على استعداد للخضوع للجراحة التي كانت تتوق إليها ، بعد أن أثارت فضولًا من خلال الكشف عن اختبارها لـ COVID-19.

في وقت سابق من هذا العام ، احتفلت تيجن بالذكرى السنوية العاشرة لزرع ثديها، كتبت: “الذكرى السنوية الـ 10 السعيدة لهذه الحلمات”. فيما شاركها محنتها بعض زملائها المشاهير ، حيث تركت كيم كارداشيان العديد من الرموز التعبيرية الضاحكة خلال تعليقها.

في مقابلة مع Glamour UK في وقت سابق من هذا الشهر ، كشفت كريسي أنها كانت قد أجرت من قبل زراعة الثدي حتى تتمكن من الشعور بمزيد من الثقة في ارتداء البيكيني.