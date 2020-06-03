وفاة والد الفنان خالد منصور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلن الفنان المصري خالد منصور، عن وفاة والده وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”.
خالد منصور، قال في تدوينته: “الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى.. أبي في ذمه الله.. أرجو الدعاء له”.
كما كشف أن موعد تشييع الجنازة غدا في مقابر العائلة بطريق الفيوم، عقب صلاة الظهر.
يشار إلى أن خالد منصور شارك في الجزء الرابع من مسلسل “حكايات بنات” الذي عرض قبل شهر رمضان على قناة ON.
الجزء الرابع من مسلسل “حكايات بنات” من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، تأليف نهال سماحة ومحمد عبدالعزيز وماريان هاني، أشرف على الكتابة أحمد شوقي، إخراج مصطفى أبو سيف.
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