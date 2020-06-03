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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
اكتسبت الممثلة الهندية راديكا مادان شعبية كبيرة من خلال مسللسلها التلفزيوني “Meri Aashiqui Tum Se Hi”، كما زادت تلك الشهرة للممثلة بعد عرض فيلمها الأخير Angrezi Mediumن وكذلك بعد ظهورها الأول في المسلسل التلفزيوني Meri Aashiqui Tum Se Hi ، الذي تم بثه على قناة Colors TV.
فازت مادان بالعديد من الجوائز بما في ذلك أفضل امرأة لأول مرة في جوائز الشاشة. ولدت راديكا مادان في عام 1995 في دلهي. تبلغ الممثلة في الوقت الحالي 25 عامًا. كما أن لديها شقيقها أرجون مادان.
تعد الفنانة الشابة ابنة لرجل أعمال يدعى سوجيت مادان ووالدتها الفنانة نيرو مادان ، وتقيم راديكا مادان خارج دلهي. كما أكملت تعليمها في مدرسة دلهي العامة في نيودلهي. وتخرجت من كلية يسوع وماري ، جامعة دلهي.
وفقًا لتقرير نشر في ريبابليك وورلد ، اعتبارًا من عام 2020 ، فإن صافي ثروة راديكا مادان بلغت مليون دولار. على الرغم من أن إصدارها الأخير Angrezi Medium الذي صدر في 13 مارس لازمه الحظ السيئ بسبب تفشي الفيروس التاجي.
لكن عدد من المشاهير والمحللين التجاريين والجمهور أشادوا بالفيلم. تدور قصة فيلم Angrezi Medium حول العلاقة القوية بين الأب وابنته وكيف يمكن للأب أن يتجاوز حدوده لمساعدة أولاده على تحقيق أحلامهم.
في الوقت الحاضر تلقت راديكا مادان اشادة قوية من ملك بوليوود أميتاب باتشان. بالنسبة لأي ممثلة ، فإن الاشادة من الممثل الأسطوري ليس أقل من جائزة.
كانت هذه تفاصيل خبر أشاد بها العملاق أميتاب باتشان.. تعرف الى رحلة الممثلة الهندية راديكا مادان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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