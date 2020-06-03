عندما أهان الباكستانيون بريانكا شوبرا.. ماذا قالوا؟

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

في العام الماضي ، شاركت الممثلة الباكستانية مهويش حياة صورة لها ونيك جوناس على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان عشاق النجمة الباكستانية متحمسين لرؤيتهما في صورة الى جانب بعضهما البعض.

وأشارت تقارير سابقة أن الصورة تم التقاطها في مباراة نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للرجال بين رافائيل نادال وماتيو بريتيني في استاد آرثر آش في نيويورك.

ووقتها كتبت مهويش، “خمنوا من صادفت في نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للرجال في نيويورك!

لكن التعليقات التي جاءت على الصورة استهدفت استهدفت نيك جوناس زوجة الممثلة بريانكا شوبرا. قال البعض عن نيك جوناس إن مغني Sucker تزوج في البلد الخطأ.

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وكتب أحدهم ، “يجب أن يفكر في أنه تزوج في بلد خاطئ” ، صاغ مستخدم آخر ، “اسأله هل انتهت بريانكا من غضبها”، كتب مستخدم آخر “وعندما عاد إلى المنزل، وغضبت بريانكا عليه” هل انتهيت من إحراج نفسك”.

تأتي كل تلك التعليقات التي تحمل اهانة للننثلة في اطار رد بريانما على سيدة باكستانية في وقت سابق عندما سألتها على اعتداءات الجيش الهندي على باكستان، فما كان من الأخيرة الا رد”هل انتهيت من حقدك وغضبك”.

من ناحية أخرى، تعد ميهويش حياة هي نفس الممثلة الباكستانية التي اتهمت بريانكا شوبرا بـ “تشجيع الحرب النووية ضد باكستان”. في مقال كتبته لـ CNN ، قالت مهويش ، يجب ألا تستخدم بريانكا صوتها لإضفاء الشرعية على نظام معارض للقيم التي تدعي أنها تمثلها. واتهمت بريانكا شوبرا بتشجيع الحرب على الرغم من كونها سفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة.

قامت بريانكا في 26 فبراير 2019 بالتغريد لتهنئة القوات الجوية الهندية بعد أن هاجمت مقاتلات هندية بعد الهيئات غب باكستان .