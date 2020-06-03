أميتاب باتشان يشارك ذكريات فيلم «Kabhie Kabhie».. وهكذا علقت بهومي بدنكار

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

قام النجم الكبير أميتاب باتشان Amitabh Bachchan برحلة في الذاكرة عندما تذكر أيام تصوير فيلمه Kabhie Kabhie في مدينة لكناو Lucknow ، قبل 44 عامًا، حيث شارك صورة مجمعة من الفيلم

وفور نشر الصورة، أشادت الممثلة بهومي بيدنيكار بأميتاب، وأثنت على اختياره وتقديمه لشخصيات لا تنسى لأكثر من أربعة عقود حتى الآن، وعلقت على رسالته على إنستجرام قائلة: “بعد 44 سنة لا تزال تصور لنا مثل هذه الشخصيات التي لا تنسى... أقول لك أنك أكثر لاعب “baller” على الإطلاق”.

استخدام كلمة “baller” ترك أميتاب مرتبك، وقد رد على تعليقها قائلًا: “آري... بهومي ... ما هو “baller” ؟؟؟ لقد كنت أسأل لفترة طويلة ولكن لا أحد يجيبني. ومعروف أن كلمة “baller” له دلالة عامية تعني اللاعب أو الشخص الناجح الذي يعيش حياة رغدة مشابهة لحياة نجوم كرة السلة للمحترفين.

في وقت سابق ، تدافع بهومي على صورة سيلفي لأميتاب في صالة الألعاب الرياضية مع حفيدته، واصفة الممثل البالغ من العمر 75 عامًا بأنه “راقص’‘، من المقرر أن يعود أميتاب كمضيف للموسم الجديد من برنامج المسابقات الشهير “من سيربح المليون” Kaun Banega Crorepati (KBC).