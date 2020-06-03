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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
حقيقة تعتبر النجمة الهندي ايشوزاريا راي واحدة من أجمل النساء على وجه الأرض ،لكن يبدو أن ثمة حادث خيانة قد تعرضضت له وأعيد في تقرير جديد ومواق التواصل الاجتماعي.
من عامر خان إلى كانجانا رانوت ، لا يحضر العديد من مشاهير بوليوود عروض الجوائز لأسباب عديدة، أحدها السياسة وراء اختيار الفائزين، في برنامج الدردشة التلفزيونية الشهير المسمى Koffee with Karan ، رأينا العديد من النجوم يتحدثون عن ذلك ووصفوا وظائف الجائزة بأنها “مزيفة ومتحيزة”.
أشار تقرير منشور في موقع Deccan Chronicle الهندي، على أن النجوم المشهورين يتقاضون مبالغ لأداء ومقابل حضورهم المهرجااتن أو بعض اللقاءات في البرامج العالمية والمحلية المهمة.
ولفت التقرير الى أن البعض قد يصر على حصولهم على المبلغ أو الجائوة المتفق عليها قبل أدائهم، لكن قبل بضع سنوات، واجهت الممثلة أيشواريا راي باتشان مثل هذه السياسة أيضًا وتعرضت للخيانة في عرض جوائز.
بحسب Deccan Chronicle، “قبل بضع سنوات، تم إبلاغ أيشواريا راي بأنها ستحصل على جائزة أفضل ممثلة عن فيلمها “جوزاريش” للمخرج سانجاي ليلا بهنسالي. لكن تم تغيير اسمها في اللحظة الأخيرة بإصرار وتدخل أحد الشخصيات الحاقدة. على حد قول التقرير الصحفي.
ليست أيشواريا فقط، فقد واجهت الممثلة الراحلة سريديفي مثل هذه الخيانة، كما قال أحد كبار المخرجين ، “كانوا سيعطون جائزة أفضل ممثلة لسريديفي عن أدائها لفيلم English Vinglish. وفي اللحظة الأخيرة أعطوها لممثلة أخرى ، صدمت سريديفي وزوجها وقرروا مقاطعة جميع عروض الجوائز بعد ذلك”.
كانت هذه تفاصيل خبر عندما تعرضت أيشواريا راي للخيانة في احدى حفلات توزيع الجوائز.. إليك ما حدث بعد ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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