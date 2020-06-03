وفاة والد الفنان محمد نور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رحل عن عالمنا قبل قليل والد الفنان المصري محمد نور، عضور فريق “واما”، وأعلن الفنان الخبر عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”.

وقال في تدوينته: “إن لله وإنا إليه راجعون توفى أبويا الحاج نور الحفناوي أسالكم لدعاء وقراءة الفاتحة”.

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وقالت الفنانة المصرية شذى عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “إن لله وإن إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والد أخي و صديقي الفنان محمد نور”، كما نعاه نجله علي صفحته ونشر صورة له برفقته وعلق عليها قائلًا: “هتوحشني يا حبيبي”.

وكان أخر أعمال محمد نور أغنية ”أمي” من فيلم “ورقة جمعية”، والتي طرحها عبر قناته بموقع يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين غناء وألحان محمد نور.

كما طرح مع أعضاء فريق “واما” أحدث ألبوماتهم الذي حمل اسم “الصيف ابتدى”. كما تم طرح كليب “شمس وبحر” للفريق، والذي يعد أول فيديو كليب يتم طرحه من الألبوم الجديد.