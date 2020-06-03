شكرا لقرائتكم خبر عن رشدى الشامى: شخصية الشيخ حسان بـ"الاختيار" وصلت لقلوب الناس لأنها صادقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الفنان رشدى الشامى العديد من الاشادات على دوره فى مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، والذى قدم شخصية الشيخ حسان السيناوى، حيث قدم الشخصية ببراعة شديدة، وتضمن دوره رسالة واضحة للجمهور، بأن أبنائنا وأهلنا فى سيناء يتعاونون ويضحون بأرواحهم مع الجيش المصرى أجل إعلاء اسم مصر.

وقال الشامى لـ"الخليج 365" إنه درس الشخصية بشكل دقيق، حتى يصل إلى تقديمه بشكل حقيقى، مشيراً إلى أن الشيخ حسان وصل لقلوب الناس "بصدقه" ، لافتاً إلى أن حسان كان رجل ذات الـ 90 عاماً ولذلك بدا أنه يحاول أن يقف شامخاً أثناء اختطافه ومحاولة قتله فى المشهد المؤثر.

وعن مسلسل بـ 100 وش، أكد الشامى، أنه سعيد للغاية بمشاركته فى العمل، الذى حقق نجاحاً كبيراً فى موسم رمضان، لافتاً إلى أنه لا يعرف حقيقة مشاركته فى الجزء الثانى أم لا، موضحاً إلى أن تعاونه مع نيللى وآسر ياسين كان ممتعاً للغاية .

Advertisements

يشار إلى أن أمير كرارة قدم ملحمة وطنية بمسلسل الاختيار، وعرض فى شهر رمضان الماضى، محققا نجاحا ساحقا، وشارك فى بطولته أحمد العوضى، محمد إمام، آسر ياسين، صلاح عبد الله، محمد رجب، أحمد وفيق، ماجد المصرى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وتناول العمل قصة حياة أسطورة الصاعقة الشهيد أحمد منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة فى شمال سيناء.

ومسلسل بـ"100 وش" بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، شريف دسوقى، علا رشدى، إسلام إبراهيم، حسن أبو الروس، وأخرون، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى.