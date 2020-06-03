شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة بعد زواجها من أحمد العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الإعلان عن زواجها رسميا من الفنان أحمد العوضي منذ فترة قصيرة، وبعد فترة شد على منصات التواصل الاجتماعي بينه وبين شقيقته، نشر الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو يوجه به رسالة تهنئة ولوم لها ولبعض زملائه بالوسط الفنى، وذلك على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال في رسالته وائل: "فى البداية عيد سعيد عليكم، أنا فضّلت عدم التحدث على السوشيال ميديا حتى الانتهاء من شهر رمضان، وفي البداية ألف رحمة ونور عليك يا عم حسن حسني هتوحشنا جدا، والآن أهنئ النجمة ياسمين عبد العزيز على المسلسل، وأقولها إنك عداكى العيب وعملتي المطلوب منك، وهو إن العلاقة تمشي في شكل يليق بيكي".

وأضاف وائل عبد العزيز: "فى النهاية إنتى حرة واخترتى اللى يريحك ويناسبك والموضوع دلوقتي ما ليش فيه. ودى حياتك الخاصة وليكى مطلق الحرية في اختيارها".

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يشار أن الفنان أحمد العوضى أعلن زواجه على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ويأتي ذلك بعد إعلان الثنائي ارتباطهما على السوشيال ميديا، بعدما نشرت ياسمين صورة للعوضى معلقة بحبك يا أحمد ليرد عليها بصورة لها وتعليق بحبك يا ياسمين.

ويعيش كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضى حالة رومانسية رائعة، انعكست من خلال منشوراتهما على السوشيال ميديا منذ إعلان الارتباط حتى الآن، التي تحولت إلى ساحة شاهدة على الحب، ولا سيما أنهما يشهدان نجاحًا كبيرًا لأعمالهما في الموسم الرمضانى المنقضى.