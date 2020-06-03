شكرا لقرائتكم خبر عن "من عاب ابتلى".. رسالة الفنان أحمد العوضى إلى المتنمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان أحمد العوضى، رسالة إلى المتنمرين في المجتمع، مطالبا بضرورة أن يعدل كل شخص من نفسه قبل التركيز فى حياة الآخرين والتنمر بهم، والذى أصبح آفة المجتمع.

وكتب الفنان أحمد العوضى، عبر صفحته بموقع فيس بوك :"أفة المجتمع التنمر... كل واحد بيتنمر علي التاني وقبل ما ينام يقوم كاتب بوست ( أنا بحب كل الناس ) .. كل واحد يعدل نفسه الأول ويركز مع حاله بدل التنمر علي خلق الله ومين لابس أيه ومين شكله ايه ..من عاب ابتلي".



أحمد العوضى

على جانب آخر، كان الفنان أحمد العوضي استعرض مهاراته الرياضية في مقطع فيديو له شاركه مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث وجه ضربة قوية بقدمه على " boxing bag" خلال فترة العزل الصحي.

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وفي وقت سابق، انتهى المخرج حسام على من مونتاج حلقات مسلسل "شديد الخطورة" للنجم أحمد العوضى، فى أولى بطولاته المطلقة، وسلم حلقاته للجهة المنتجة للمسلسل والتى قامت بدورها بتسليمه لمنصة "watch it" التى تقوم بعرضه لأول مرة، ومن المقرر عرض حلقات المسلسل خلال الأسابيع المقبلة.

ويتناول المسلسل قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تُعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، واستخدامها بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، ومن المقرر أن تعلن الشركة مواعيد عرضه خلال الأيام المقبلة، وينتمى العمل لنوعية الأعمال الأكشن مكون من 7 حلقات فهى تجربة جديدة يتم تقديمها لأول مرة فى مصر.