شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء: الحالة الصحية لرجاء الجداوى يؤخر خروجها من العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى تتلقى العلاج داخل غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية، فجر الثلاثاء، إذ تتواجد بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية.

وأكد عدد من الفنانين المقربين من الفنانة رجاء الجداوى أن الأطباء أكدوا أن حالتها الصحية تستدعى بقاءها بغرفة العناية المركزة فى الوقت الحالى، ما يلزم بقاءها مدة أطول بالعناية المركزة وليست غرفة عادية.

وكان مصدر الطبى قال فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن رجاء الجداوى، تم وضعها على "ماسك صناعى، وتعانى من ضيق فى التنفس، وصداع، وهبوط، مشيرا إلى أن حالتها ليست خطرة.

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وقالت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، إن والدتها تعانى من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها الحجر الصحى بالإسماعيلية، مشيرة إلى أن مشكلتها الصحية حتى الآن تتمثل فى درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذى يتكرر باستمرار.

وكانت نتيجة أول تحاليل معملية الخاصة برجاء الجداوى، ظهرت إيجابية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وهى أول تحليل يتم للفنانة الكبيرة منذ دخلوها الحجر الصحى بالإسماعيلية.

كان اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قد أجرى مؤخرًا اتصالًا هاتفيًا، بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، خلال تواجدها بالحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية للاطمئنان عليها.