شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الجزء الثاني من Frozen في المملكة المتحدة وأيرلندا أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت شركة والت ديزني عن عرض فيلم Frozen 2 أونلاين على Disney + في المملكة المتحدة وأيرلندا قبل أسبوعين من الموعد المحدد له حيث كان من المقرر عرضه يوم الجمعة 3 يوليو المقبل وذلك بعدما شهد عضره أونلاين بنفس المنصة في الولايات المتحدة وأستراليا وهولندا وذلك ضمن خطط الشركة لمحاولة وقف نزيف الأموال بسبب تفشي فيروس كورونا والذي حرم الجمهور من دور العرض وتسبب في خسائر بشباك التذاكر بعدما اغلقت دور العرض السينمائي بشكل كامل مؤخرا.

ويعتبر الجزء الثانى من العمل استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذى تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وطرح فى 19 نوفمبر من عام 2013.

وتوسعت مبيعات التذاكر شركة ديزنى الشهيرة فى عالم الرسوم المتحركة، بالمنافسة الشرسة بفيلمها لينضم لقائمة الكبار التى يتصدرها فيلم Avengers: Endgame وفيلم Aladdin، وToy Story 4، وThe Lion King، Captain Marvel..

كما نجحت شركة ديزنى فى تحقيق رقم قياسى جديد، بتربعها على عرش أكثر الاستوديوهات تحقيقاً للأرباح، بعد أن تخطت أرباحها حاجز الـ10 مليار دولار .

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ويعد فيلم Frozen 2 ثامن أعلى فيلم تحقيقاً للأرباح خلال العالم داخل أمريكا الشمالية، بعد أن تجاوزت افتتاحيته حاجز الـ 367 مليون دولار محليا، و600 مليون دولار عالمياً، وتربعت الصين فى صدارة الدول الأكثر تحقيقاً للأرباح برصيد 111.5 مليون دولار من إجمالى المليار دولار.

وفى الجزء الثانى من الفيلم انطلقت الشخصيات الرئيسية "إلسا" و"آنا" و"كريستوف" و"أولين سفين" ورجل الثلج "أولاف"، فى رحلة جديدة لمساعدة إلسا على اكتشاف سر مملكتهم "أريندل"، وفهم سبب ولادتها وامتلاكها قوة السحر.