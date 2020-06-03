شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنان الشاب خالد منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان خالد منصور منذ قليل عن وفاة والده، وطالب عبر صفحته الشخصية على فيس بوك متابعيه بالدعاء لوالده الراحل، حيث كتب الفنان الشاب: "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. إن لله ما أخذ، وله ما اعطى، وكل شىء عنده بأجل مسمى.. أبي في ذمه الله.. أرجو الدعاء له.. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِوالدي "عبد الحميد" وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَارَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ..".

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خالد منصور ممثل وكاتب ومقدم برامج ومؤدى صوتى مصري، بدأ فى مقتبل حياته بالعمل كمؤدى صوتى فى اﻹعلانات التجارية، كما شارك برنامج المقالب (التجربة الخفية).

من أبرز تجارب خالد منصور برنامج "SNL بالعربي" ومنحه الفرصة للظهور وتعريف الجمهور به، بالإضافة إلى الممثلين الآخرين الذين شاركوا فيه، ومنهم من انطلق بعدها فى الدراما والسينما وأصبح لدى البعض برامج متخصصة من خلال هذه التجربة وكان لهذا البرنامج فضل كبير على كل فرد ممن شاركوا فيه.