شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يسخر من العزل المنزلى بصورة أبيض وأسود من المصيف زمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد هنيدى جمهوره بصورة قديمة بالأبيض والأسود بأحد المصايف، ساخرا من الأوضاع التى يمر بها العالم من إغلاق والتزام كل فرد منزله بسبب الإغلاق الذى فرضه علينا فيروس كورونا

الفنان محمد هنيدى نشر الصورة عبر ستورى حسابه بموقع إنستجرام، وعلق قائلاً: "وده يا جماعة كان اسمه مصيف، نشاط صيفى كنا بنعمله زمان".



محمد هنيدى

يشار إلى أن الفنان محمد هنيدى طمأن جمهوره من خلال ”الخليج 365”، وقال إنه أجرى عملية قسطرة في القلب وتركيب دعامتين، منذ 10 أيام، لافتاً إلى أنه لم يخبر أحد بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، قائلاً: "مكنتش راضى أقول عشان محدش يتخض.. والحمد لله أنا طبيعى وكويس"، كما شكر الدكتور الذى أجرى له العملية د. حسام الحصرى.

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وعن عدم حضوره جنازة الفنان الراحل حسن حسنى، قال: "عم حسن حسنى ده أبويا ومرضى منعنى من حضور الجنازة، خاصة أن الأطباء منعونى من النزول تماماً".

وكان هنيدى يستعد لبدء تصوير فيلم "النمس والأنس" للمخرج شريف عرفة، ويقوم بمعاينة الديكورات داخل استوديوهات شريف عرفة، حيث من المقرر البدء فى تصوير الفيلم خلال أسبوعين، وتعاقد المخرج وشركة الإنتاج مع كل من محمد هنيدى، منه شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، ومحمود حافظ، وجارٍ التعاقد مع مجموعة أخرى من الممثلين خلال الأيام المقبلة، استعداداً للتصوير.