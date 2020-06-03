شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين: كنت أتمنى العمل فى مسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة صابرين إنها تتمنى الشفاء لكل مريض بفيروس كورونا، وبالتحديد الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي التى تدهورت حالتها في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن الفنانة فاتن حمامة عندما جسدت دور الأم في عدد من أدوارها، كانت تجعل البطولة للأم، مضيفة أن هذا الدور هو الخط الأساسي والرئيسي لأي عمل، موضحة أن ذلك ظهر جليا خلال عملها في ليالينا 80.

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وأضافت الفنانة صابرين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc: "أنا كان حظى حلو إن اتعرض عليا الدور ده من شركة سينرجي، ودور أم الشهيد أو أرملة الشهيد كانت دايما بتداعب أفكاري، ونفسى أعمل أى عمل وطني، وكان نفسي أعمل دور في مسلسل الاختيار، وهو عمل وطني رائع يستحق الثناء والتقدير".

وقالت الفنانة صابرين: "بقول لزوجة الشهيد أنتي بطلة زي زوجك، بطلة في تربية أبناء وحماية بيته، وبالنسبة لدوري في المسلسل ده فأنا جسدت الست المصرية الأصيلة اللي كانت في الفترة الزمنية اللي ظهرت في المسلسل، وأهم من ده كله أن لما البيت مترابط بين الأم وأبنائها، بيبقى البيت قوى ومتين قصاد كل الصدمات".