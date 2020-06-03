شكرا لقرائتكم خبر عن "يا ابن آدم".. أحدث أغنيات مجد القاسم وطرحها بعد أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مجد القاسم لطرح أغنية جديدة بعنوان "يابن آدم"، وهي من كلمات بلال الشاعر، وألحان مصطفي غانم، وتوزيع حاتم نصر، وهندسة صوت محمد جودة، ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها مصطفي غانم مع مجد القاسم، حيث تعاونا من قبل في أغنية بعنوان " أنا نادم"، ‏كلمات الشاعر الإماراتى طارق كندى، توزيع وميكس وماستر ‏أسامة كمال، جيتار مصطفى نصر، إخراج ديدا العلى.‏

يتعاون المطرب مجد القاسم مع الشاعر الغنائى صلاح عطية فى أغنية جديدة ‏باللهجة السورية تحمل اسم مبدائى "وحياة اللى خالقك مانى مفارقك" وهى من ألحانه، ‏ومن المقرر أن يتم تسجيلها فى شهر الحالى.

كان المطرب مجد القاسم قد طرح عدة أدعية دينية فى شهر رمضان ‏الماضى منها "ماية المحاياة" من ‏كلمات الشاعر حسن باهى، وألحان حسن نور، وتوزيع محمد بدرخان، وهندسة صوت ‏عصام شوشة، وتقول كلمات الأغنية "مش فى مكان على الأرض مش طالعة منه ‏الآه.. خلصت حلول الأرض بس الأمل فى الله‎".‎

وانتهى المطرب مجد القاسم فى الأيام الماضية من تسجيل ألبومه الجديد المقرر ‏طرحه خلال ‏‏الفترة المقبلة ويضم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد ‏كبير من ‏الشعراء ‏‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير ‏وحمادة عصمت وريمون، ‏ويراهن عليه مجد خاصة أنه ‏يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة ‏وجديدة عن أعماله السابقة‎.‎