شكرا لقرائتكم خبر عن الناس فاكرينها صحبتى أو أختى.. خالد الذهبى يتغزل فى والدته أصالة..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص خالد الذهبى نجل الفنانة السورية أصالة على مشاركة جمهورها "فيديو" خلال رحلة بحرية بصحبتها، حيث عبر عن حبه لها والعلاقة القوية التي تربطهما، والذى دائم التغزل بوالدته.

ونشر خالد الذهبى عبر ستورى حسابه بموقع انستجرام، "فيديو" أثناء تواجدهما في رحلة بحرية برفقة والدته الفنانة السورية أصالة، حيث قام باحتضانها وتقبيلها، متغزلاً منها موضحا أن الكثير يظن أنها زوجته أو صديقته أو أخته.





من جانب آخر، بدأت المطربة أصالة، التحضير لأغنية جديدة تجدد فيها التعاون مع الشاعر محمد أبو نعمة، بعد النجاح الذي حققوه معاً بأغنية "بنت أكابر"، ويقدمها أبو نعمة بشكل جديد ومختلف عن أغانيها السابقة وقد تكون مفاجأة للجمهور بحسب تصريحاته لـ"الخليج 365"، معربًا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور بعد طرحها.

وفى سياق آخر أعربت النجمة أصالة عن سعادتها لمشاركتها فى مسلسل "الاختيار" من خلال الأغنية التى قدمتها فى الحلقة الأخيرة من العمل، حيث قامت بنشر فيديو الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت على الفيديو قائلة: "تشرّفت اليوم وكثيراً سَعدتّ.. باختيار صوتي ليكون في ختام هذا العمل العظيم.. الّذي يجسّد تفاصيل حياة الأبطال العِظام.. وقدّ كان لجميع الحكايا أكبر أثرٍ في وجداننا.. فكمّ هي غالية حياة شباب مثل الورد ذهبت لكي ينعم باقي البشر بالأمان.. حياتهم كانت فداء لحياتنا.. وفي كلّ رجل منهم آلاف الرّجال.. لأنّ هذا الشّرف لايناله إلّا أحبّاء الله".

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وتجهز النجمة أصالة نصرى العديد من المفاجآت الغنائية خلال هذا العام من أغنيات منفردة وكليبات أخرى بعد أن بدأتها بأغنية "شامخ" التى حققت نجاحا كبيرا ، كما أنها تعيش حالة من النشاط الفني.