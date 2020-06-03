وفاة والد الفنان خالد منصور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
أعلن الفنان خالد منصور عن وفاة والده، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، قائلًا: "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شئ عنده بأجل مسمى، أبي في ذمه الله، أرجو الدعاء له".
وكشف أن تشييع جثمان والده سيكون غدًا الأربعاء بعد صلاة الظهر، بمقابر العائلة بطريق الفيوم.
خالد منصور شارك في الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات"، بطولة هند عبد الحليم، أسماء جلال، ميرنا نور الدين هاجر أحمد، حازم إيهاب، أشرف على الكتابة أحمد شوقي، إخراج مصطفى أبو سيف.
كما شارك في برنامج SNL بالعربي.
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