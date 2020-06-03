شيرين رضا في المطار وأصالة مع ابنها في عرض البحر .. 10 لقطات لنجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الساعات الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات لنجوم الفن:

آسيل عمران

شاركت الفنانة آسيل عمران، جمهورها ومتابعيها صورة لها من داخل شرفة أحد الأماكن وعلقت عليها: "النفس ودها.. ".

نسرين طافش

الفنانة نسرين طافش، نشرت صورة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام" ظهرت خلالها وهي ترتدي فستانًا باللون الذهبي، وعلقت: "اشتقت للسفر ولأجواء الصيف والبحر والإجازات".

كندة علوش

كما حرصت الفنانة السورية كندة علوش، على مشاركة جمهورها صورة لها برفقة زوجها الفنان عمرو يوسف وعلقت: "ذات مرة في باريس مع حب حياتي".

شيرين رضا

استعادت الفنانة شيرين رضا ذكريات سفرها، من خلال نشر صورة لها وهي في المطار، وعلقت: "نأخذ الصور كتذكرة عودة إلى لحظة اختفت".

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ساندي

أما المطربة ساندي، فنشرت صورة لها خلال تواجدها في المنزل، وظهرت بفستان أسود اللون، وعلقت على الصورة قائلة: "إبقوا في المنزل"

رحمة حسن

مازحت الفنانة رحمة حسن، جمهورها من خلال نشر صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي ترتدي تاجًا على رأسها، وعلقت: "لا يمكنني أن أكون جادة حتى عندما أرتدي التاج".

أحمد السعدني

وشارك الفنان أحمد السعدني، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ"إنستجرام"، صورة له وهو يرتدي الكمامة السوداء.

هشام ماجد

الفنان هشام ماجد، حرص على مشاركة جمهوره صورة له رفقة كلبه، وعلق عليها قائلًا: "الحب كله".

نادية الجندي

استعادت الفنانة نادية الجندي، ذكرياتها مع فيلم "الإرهاب"، من خلال نشرها صورة لشخصية "الصحفية عصمت"، التي جسدتها ضمن الأحداث، وعلقت: "أول فيلم مصري يناقش ظاهرة الإرهاب في مصر".

أصالة

ظهرت الفنانة السورية أصالة، رفقة ابنها خالد الذهبي خلال قضاءهما عطتلهما في مدينة الجونة.