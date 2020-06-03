خاص.. محمود رمضان يوضح حقيقة رد شقيقته على التنمر الذي تعرضت له في زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انتشرت منذ قليل تغريدة منسوبة لـ إيمان شقيقة الفنان محمد رمضان، ترد بها على بعض الأشخاص الذين تنمروا على حفل زفافها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "التدوينة"، على نطاق واسع، تحت عنوان: أول تعليق لشقيقة محمد رمضان بعد التنمر.

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تواصل "الخليج 365"، مع شقيقها محمود رمضان، ومدير أعمال النجم محمد رمضان، الذي نفى في تصريحات خاصة علاقة شقيقته بالحساب الموجود عبر تويتر، موضحًا: "إيمان معندهاش أي حساب على تويتر ولا أنا أملك حساب على تويتر".

وأكد محمود رمضان أن الحساب مفبرك وليس له علاقة بشقيقته ولا يعلم شيئًا عما كُتب عليه، كاشفًا: "إيمان متكلمتش من يوم حفل الزفاف ومش هتتكلم في الموضوع ده وكل ده فبركة".

واحتفل النجم محمد رمضان، في جو عائلي، بزفاف شقيقته "إيمان"، على "حسام خالد"، بإحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد.