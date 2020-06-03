أشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن حالة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي لم يحدث فيها أي تغيير، مطالبًا الجميع بعدم الفزع بسبب صوتها في التسجيل الذي انتشر مؤخرًا، مؤكدًا أنها كانت مجهدة.

وأكد لـ"الخليج 365" أن حالتها تتحسن، داعيًّا الله أن تعود لجمهورها في أقرب وقت.

وأشار إلى أنه تحدث مع الطبيب المعالج لها، الذي أكد له أن حالتها ليست خطيرة.

ودخلت الفنانة رجاء الجداوي مستشفى العزل بالإسماعيلية بسبب إصابتها بفيروس كورونا، عقب انتهائها من تصوير مسلسل لعبة النسيان، الذي عرض في رمضان الماضي، قبل أن يتم نقلها إلى العناية المركزة.