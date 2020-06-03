فيديو| حماقي: "هنرجع قريب إن شاء الله.. وحشني شغلي والجمهور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان محمد حماقي فيديو، عبر حسابه على إنستجرام، يوجه من خلاله رسالة لجمهوره، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وظهر حماقي في الفيديو وهو في رحلاته وحفلاته ومع أصدقاء وزملاء له.

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موضحًا أن ما يمر به العالم من أصعب اللحظات، معبرا عن اشتياقه للعودة إلى العمل والجمهور والأمور التي يحبها.

وأكد حماقي: "مفيش حاجة بتفضل على طول، محتاجين نصبر شوية وندعي كتير، إن ربنا يساعدنا".

وأكد أن الحياة ستعود مرة أخرى، مضيفا: "هترجع الدنيا إن شاء الله".