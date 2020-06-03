محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر الفنان محمد حماقي فيديو، عبر حسابه على إنستجرام، يوجه من خلاله رسالة لجمهوره، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وظهر حماقي في الفيديو وهو في رحلاته وحفلاته ومع أصدقاء وزملاء له.
موضحًا أن ما يمر به العالم من أصعب اللحظات، معبرا عن اشتياقه للعودة إلى العمل والجمهور والأمور التي يحبها.
وأكد حماقي: "مفيش حاجة بتفضل على طول، محتاجين نصبر شوية وندعي كتير، إن ربنا يساعدنا".
وأكد أن الحياة ستعود مرة أخرى، مضيفا: "هترجع الدنيا إن شاء الله".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| حماقي: "هنرجع قريب إن شاء الله.. وحشني شغلي والجمهور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.