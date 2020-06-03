وفاء الكيلاني تخرج عن صمتها: اللي في الصورة دي مش أنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نفت الإعلامية وفاء الكيلاني، علاقتها بصورة الفتاة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إنها صورتها قبل إجراء عمليات التجميل.

ونشرت "وفاء"، صورة للفتاة التي شبهها الجمهور بها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: البنوتة القمر دي مش أنا، ومضايقنيش تشبيهها ليا، والصورة دي دايرة بقالها أكتر من سنتين معلقتش بشكل رسمي، لإني مش شايفة عيبة في ملامحها، وشيفاها قمر كمان، وطول عمري كان نفسي شعري يكون ويفي أو كيرلي بدل شعري الناعم".

وأضافت: "بس حبيت أوضح في الوقت ده، عشان التنمر اللي بقى ضد صاحبة الصورة على السوشيال ميديا، من ناس عينيها ماتعودتش تشوف الجمال، فبتقبح كل ماتراه، وعشان المجلات والمواقع اللي كان نفسي ماتقعش فى خطأ المعلومة، وياخدوا بالهم إن ألف باء الإعلام هو التحري عن المعلومة والتأكد من مدى سلامتها قبل نشرها، تحية للجميلة صاحبة الصورة وهارد لك لأصحاب النوايا الحسنة".

آخر ما قدمته وفاء الكيلاني، برنامج "تخاريف"، الذي عرض عبر فضائية mbc مصر، واستضافت خلاله عدد كبير من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.