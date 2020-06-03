فيديو.. أصالة رفقة ابنها في رحلة بحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك خالد الذهبي، نجل الفنانة السورية أصالة، متابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مجموعة فيديوهات له خلال قضاء عطلته الصيفية بمدينة الجونة، رفقة والدته وعائلته.

وظهرت أصالة وابنها خالد في أحد المراكب بالبحر، وغنيا سويًا عدد من الأغنيات.

وكان الملحن محمد رحيم، أعلن عن تعاون جديد سيجمعه بأصالة، بعد أن قدما عدة أغنيات منها: 60 دقيقة حياة ومنازل وحبة ظروف".

شاركت أصالة نصري بصوتها في مسلسل" الاختيار"، بقصيدة "سلام لمن يجوب السماء" في الحلقة الأخيرة.