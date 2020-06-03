تراند اليوم : تفاصيل مثيرة عن بطل شمس الزناتي.. وفاة الفنان علي عبد الرحيم

الفنان عزوز عادل عضور نقابة المهن التمثيلية، شارك الجمهور عبر صفحته على فيسبوك، بخبر الوفاة.
وقال عزوز في تصريحات صحفية بطل "شمس الزناتي"، إن الفنان الراحل كان يعاني من مشاكل بالقلب، ودخل على إثرها المستشفى أكثر من مرة، إلى أن وافته المنية عصر اليوم، الثلاثاء، منوها أنه لم يتم تحديد موعد جنازته حتى الآن.
ولد علي عبد الرحيم بالقاهرة في عام 1961، وبدأ حياته الفنية عام 1985، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وبدأ ولعه بالتمثيل مع مشاركته فى أعمال مسرحية بالثقافة الجماهيرية.
ومن أشهر أعماله فيلم "شمس الزناتي" كما شارك في أعمال أخرى مهمة في تاريخ الدراما ومن بينها "الراية البيضا" و"ضمير أبلة حكمت" و"فرقة ناجي عطالله" و"ليالي الحلمية" و"أوبرا عايدة" و"أماكن في القلب" و"الملك فاروق" و"الرحايا" و"كاريوكا" وغيرها من الأعمال الفنية المميزة.