البدء بإنتاج الجزء الثاني من فيلم الأنيميشن Sonic مطلع العام القادم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:45 صباحاً - عقب النجاح الهائل الذي حققه الجزء الأول في فبراير (شباط) الماضي، أعلنت استديوهات باراماونت عن بدء العمل على الجزء الثاني من فيلم الكوميديا والعائلة Sonic the Hedgehog، حيث وضعوا موعداً أولياً لبدء الإنتاج وتاريخ إصدار الفيلم مطلع العام القادم، حيث يعود المخرج جيمي فاولر لتوجيه المشروع، ويشاركه بات كيسي وجوش ميلر في كتابة السيناريو.



وتدور أحداث الفيلم حول القنفذ سونيك، الذي جاء من عالم آخر إلى كوكب الأرض، هرباً من القوى الخبيثة التي تسعى إلى تسخير سرعته الفائقة لأغراضها الشريرة. وبعد تسبّبه بالخطأ في انقطاع التيار الكهربائي عن كوكب الأرض، يصبح مستهدفاً من قبل الحكومة الأميركية التي استعانت بالدكتور العبقري روبوتنيك (جيم كاري) لمطاردته، وفي هذه الأثناء، يُقَرِّر الضابط السابق توم مساعدة سونيك على الهرب وحمايته من روبتنيك وخِططه الشريرة في السيطرة على العالم.



وتوقفت إيرادات «Sonic» في شباك التذاكر العالمي عند حاجز 306.7 مليون دولار، حيث حصد 146 مليون دولار بشباك التذاكر الأميركي وحقق 160.7 مليون دولار في السوق الأجنبية، وبلغت تكلفته الإنتاجية نحو 85 مليون دولار.

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