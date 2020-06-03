أحمد السقا وزوجته في ورطة بعد إصابة المذيعة دينا حويدق بكورونا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت الإعلامية المصرية دينا حويدق، حالة من القلق لدى الفنان أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير، وذلك بعد إعلان الأولى عن إصابتها بفيروس كورونا، ما وضع السقا وزوجته في ورطة لاحتمالية انتقال العدوى إليهما كون الإعلامية مها الصغير تعمل معها في ذات البرنامج الفني كمقدمة لبرنامج "It’s Show Time".

وأكد مصدر مقرب من أحمد السقا في تصريح لـ"فوشيا" أن الفنان وزوجته ترددا على إحدى المستشفيات الخاصة بوسط القاهرة لإجراء تحليل كشف كورونا للاطمئنان على حالتهما الصحية.

وأوضح المصدر أن محمد الصغير مصفف الشعر الشهير والد مها الصغير وأسرته أيضًا ترددا على ذات المستشفى لإجراء تحليل كشف كورونا لتحديد إيجابيتهما للفيروس من عدمه وذلك رغم عدم ظهور أعراض عليهما.

وأشار المصدر إلى أن الطبيب المعالج نصح الأسرة بالعزل لمدة 48 ساعة بدأت يومي الثلاثاء والأربعاء ومنحهما أدوية فيتامينات ونصحهما بتناول الصعمة الصحية الجيدة، على أن يتم إجراء التحاليل يوم الخميس المقبل للتأكد من عدم انتقال "كوفيد - 19"، إليهما، وأوضح أنهما فعلا ذلك بناء على نصائح الطبيب خاصًة مع عدم ظهور أعراض عليهما.

وبيّن أن أحمد السقا كان يفضل العزل لمدة 14 يومًا لحين ظهور أعراض خاصًة وأنه قضى مثلها بعد عودته من لبنان مؤخرًا ولم تظهر عليه أعراض إلا أن قلق زوجته مها الصغير حسم أمره هذه المرة بإجراء التحاليل.

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وكانت قد صدمت الإعلامية دينا حويدق مقدمة برنامج "It’s Show Time"، متابعيها وجمهورها بإعلانها الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موصية بمن خالطها الفترة الأخيرة الاطمئنان على نفسه بالتحليل والكشف.

وكتبت دينا على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا أعلنت خلاله إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: "يا رفاق.. لقد جاءت نتيجة اختباري بفيروس كورونا إيجابية.. الرجاء افحص نفسك إذا خالطتني الأسبوع الماضي".

وخلال الفترة الأخيرة، سيطرت حالة من القلق والذعر على الوسط الإعلامي في مصر بسبب زيادة عدد الإعلاميات المصابات بالفيروس كما حدث في فضائية "اكسترا نيوز" بإصابة ثلاث إعلاميات ومذيع رابع، بينهم ريهام السهلي وإلهام النمر، وآية عبدالرحمن.