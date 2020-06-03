شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الأبيض والأسود.. صورة جديدة لـ دينا الشربينى بجاكيت روز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة دينا الشربينى فى صورة جديدة لها لا تختلف عن إطلالتها الأخيرة، حيث ارتدت جاكيت روز بينما كانت صورتها من قبل كانت بجاكيت أسود، وكانت بملامح جادة غابت عنها الابتسامة، إلا أنها نالت إعجاب جمهورها بموقع إنستجرام.



دينا الشربينى

يشار إلى أن الفنانة دينا الشربيني طمأنت جمهورها على حالتها الصحية، بعد مخالطتها للنجمة الكبيرة رجاء الجداوى التي أصيبت أثناء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" بفيروس كورونا.

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وقالت دينا الشربيني، في تصريحات تليفزيونية، إنها تحرص على الحديث يومياً مع الفنانة رجاء الجداوى مرتين لتطمئن على حالتها، لافتة إلى أن رجاء الجداوي حالتها الصحية مستقرة ودائما ما توصي الجميع بأن يتبع كل إجراءات الحماية من كورونا، موضحة أنها تحبها للغاية وتكنّ لها كل الاحترام والتقدير .

أما عن حالتها الصحية فأكدت دينا الشربينى أنها قامت بعزل نفسها خوفاً على كل المحيطين بها، وأن وضعها الصحي جيد حالياً، موضحة أنها أجرت تحاليل وأظهرت سلبية إصابتها بالفيروس، مشيرة إلى أنها عزلت نفسها منزليًا تماشيًا مع الإجراءات الوقائية ضد انتشار كورونا.

يشار إلى أن دينا الشربينى ورجاء الجداوى شاركا في رمضان المنقضى بمسلسل "لعبة النسيان"، وشارك في بطولته إنجى المقدم، أحمد صفوت، على قاسم، وعدد كبير من الفنانين، تأليف تامر حبيب، إخراج أحمد شفيق.