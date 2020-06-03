لم تنسى فيروس كورونا .. كورتني ستودن بين المتظاهرين بالقناع الطبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة العالمية كورتني ستودن إلى العشرات من المتظاهرين الذين قرروا الاحتجاج بسبب طريقة موت جورج فلويد المأسوية، فقد تم قتل فلويد ذو الأصول الافريقية، على يد أحد رجال الشرطة و الذي ظهر بعدة صور و مقاطع فيديو، وهويضع ركبته على رقبة فلويد مما تسبب في وفاته .
كورتني ستودن
كانت كورتني ستودن البالغة من العمر ( 25 عاما ) ترتدي تي شيرت يحل عبارة " لا استطيع أن اتنفس" و هي الكلمة التي قالها فلويد للشرطي قبل لحظات من وفاته، وظهرت بالصوروهي تحمل لافته تحمل عبارة " Black Lives Matter " .
وخوفا من انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " الذي يهدد العالم، لم تنسي ستودن أن ترتدي قناع طبي باللون الأزرق خلال تواجدها في الاحتجاج بغرب هوليوود .
يذكر أن هناك عدد كبير من النجوم والمشاهير حرصوا علي التواجد بالمسيرات الاحتجاجية بالولايات المتحدة الأمريكية ، و من أبرزهم باريس جاكسون و إريانا جراند و هالزي و Machine Gun Kelly و تايلور ذا كريتور، وغيرهم الكثيرين .
كورتني ستودن
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