شكرا لقرائتكم خبر عن مبتسم وبشوش وصاحب خلق رفيع.. نبيل الحلفاوى ينعى الفنان على عبد الرحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان نبيل الحلفاوي عن حزنه الشديد لوفاة الفنان على عبد الرحيم ، إثر ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، موضحا أنهما قد التقيا فى أكثر من عمل فنى، وأن الفنان الراحل تميز بالالتزام والخلق الرفيع.

وكتب الفنان نبيل الحلفاوى، عبر حسابه بموقع تويتر: "التقينا في أكثر من عمل.. تميز بالالتزام والخلق الرفيع والطيبة.. لا أتذكره إلا مبتسما بشوشا.. رحم الله زميلنا الفنان على عبد الرحيم وخالص العزاء لأسرته ومحبيه".



نبيل الحلفاوى

ورحل الفنان على عبد الرحيم عن دنيانا إثر ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم أودى ‏بحياته، ليكون خامس فرسان شمس الزناتى الراحلين، ويلحق بزميله "جعيدى" ‏الفنان إبرهيم نصر الذى توفى يوم 12 مايو الماضى.‏ وسيتم العزاء غدا بمنزل الأسرة نظرا لقرار الدولة بمنع إقامة ‏العزاء والأفراح ضمن إجراءات مواجهة تفشى فيروس كورونا ‏المستجد.‏

يذكر أن الفنان على عبد الرحيم خريج المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، بدأ ولعه بالتمثيل مع مشاركته فى أعمال مسرحية بالثقافة الجماهيرية، من أشهر أعماله فيلم "شمس الزناتى" للزعيم عادل إمام وإخراج سمير سيف، يحمل فى رصيده أكثر من 60 عملا فنيا بين سينما ودراما ومسرح.